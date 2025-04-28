大盤暴漲2800點 危機還沒解除？美國倒債假新聞？這個產業有利多？

陳冠廷分析師( 摩爾投顧) 2025-04-28 17:29

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大盤又繼續反彈，現在較樂觀情境，有機會彈到年線反壓，約還有 2 千點空間，日經指數已漲到季線附近，要判斷後續是否會漲不動。美股也將測試季線反壓，接下來美股財報關注，對 AI 需求展望，還有關稅對營收的衝擊。

美債要看你如何解讀，到 2025 年 6 月為止加總，約有 6.5 兆美元國債到期。悲觀者認為會倒債，樂觀者覺得沒什麼，但這不是假新聞，今年到期美債規模，確實比較巨大。如果美債沒風險，川普和馬斯克，又何必大舉削減支出，通膨、經濟衰退，將是美債未來兩大風險。

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美國的財政支出每年都超過財政收入，預算赤字只能靠舉債，所以美國債務規模仍持續成長，這個趨勢是不變的。現在重點在於，川普的國際政策和內政，是否動搖國內外投資者信心。國外投資者或國家央行，可以買黃金、比特幣、或其他國家的債券，未必就一定要買美債。



2008 年金融海嘯美國靠不斷貨幣寬鬆舉債，國際投資者佔美債規模是逐年下降，如果未來關稅導致通膨惡化，迫不得已要升息對抗對膨，那對美債就是更重的利息支出，如果經濟同時又衰退，債務佔經濟規模負擔更重。這是美債未來風險的最壞情境。

資安股受惠於，美國 AI 分析軟體股帕蘭泰爾暴漲，DeepSeek 崛起促成的 AI 應用加速落地，還有中長線的資安防禦題材，越強的 AI 功能，代表也需要越強的 AI 軟體防護。漲停就先不用追，訊達 (6140-TW) 強勢創高，力新 (5202-TW)、邁達特(6112-TW)、凌群(2453-TW) 位階較低有轉強。把風險放在心上，把握這波行情，抓好時機，掌握強勢的題材產業。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師