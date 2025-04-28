 Gogolook-創競拍底價50元 5/16改列一般板上市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-28 15:42

‌



信任科技服務商 Gogolook - 創 (6902-TW) 配合改列上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股 3,325 張，其中 2,827 張以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷，投標期間從 4 月 30 日起至 5 月 5 日止，競拍底價為 50 元，將成為國內首家從創新板改列一般板上市的純 AI 軟體公司。

此次新股現金增資上市採溢價方式辦理，公開承銷股數採 80% 競價拍賣 (即 2,262 張)、競拍底價為 50 元，另 20% 採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格 1.30 倍為上限，承銷價暫定為 65 元，預計於 5 月 16 日改列一般板上市。

‌



Gogolook 目前收盤價在 105.5 元，此次轉主板競拍底價和暫定承銷價分別約 50-60% 的價差幅度，Gogolook 表示，軟體產業不受貿易戰與關稅直接衝擊，看好今年基本面，預料將邁入穩健且持續成長的獲利元年，帶動競拍和抽籤熱度。

Gogolook 投標期間自 4 月 30 日起至 5 月 5 日止，底價以 4 月 25 日前創新板有成交的 30 個營業日其收盤價簡單算數平均數 70% 為上限，每股 50 元，依投標價格高者優先得標。

此外，Gogolook 將於 5 月 6 日進行公開申購，若得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 1.30 倍為上限，因而暫定為每股 65 元。

隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，Gogolook 認為，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升，尤其軟體產業具備營收擴增但成本增加幅度小的特性，預料在營收達關鍵規模後，搭配 AI 技術，營運效率將快速提升。

Gogolook 創立於 2012 年，旗下個人數位防詐 APP Whoscall 主要服務範圍涵蓋日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港、菲律賓和巴西等市場，全球下載量已突破 1 億次，海外營收占比近 50%。