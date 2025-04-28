〈長科法說〉工控需求開始回溫 Q2營收季增個位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-28 17:53

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導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (28) 日舉行法說會，今年第二季受惠網通需求續強，工控回溫，營收可望持續向上，法人估，長科 * 第二季營收可望季增個位數百分比，營運淡季不淡。

長科 * 預計，今年第二季營收介於新台幣 32.3 億元到 34.3 億元之間，中間值季增 4.8%，基於平均匯率 32.5 元的假設，毛利率 21.8-24.8%，營益率 12.3-15.3%。

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長科 * 策略顧問黃嘉能指出，綜觀公司現在於產業的地位，以全球前三大導線架中，日本三井高科技和 Haesung DS，在過去一年的市值最高與最低分別為 414 億元、201 億元，以及 273 億元和 80 億元，長科 * 則是 414 億元和 273 億元，足以顯現長科 * 在全世界導線架領域中的影響力。

長科 * 表示，以製程來看，蝕刻營收比重約 53%、沖壓 47%，產品線來說，高階 QFN（四方平面無引腳）、aQFN 在今年第 2 季出貨將續強，且該產品歸類在蝕刻上．所以估蝕刻的占比有望從 53% 拉升到 55%。

長科 * 第一季蝕刻製程營收佔比為 53%，沖壓為 47%，依產品組合來看，第一季 IC 導線架佔營收比重 30%、高階 QFN 28%、Discrete 18%、QFP 14% 及 EMC LED 10%

細分各應用，長科 * 看好，網通本季需求可望維持上季的強勁力道，工控類產品上季已經開始回補庫存，根據過往產品週期，現階段庫存屬於相對低檔，工控類客戶需求也開始回溫，預計將優於去年同期表現，車用則持平。

針對馬來西亞的布局，長科 * 說，馬來西亞廠超過 95% 都是 IDM 客戶，且英飛凌、德州儀器等都陸續有擴產規畫，因此去年董事會已通過決議，於馬來西亞新設第二廠區，營收力拚在 2026 年第四季開始貢獻營運。