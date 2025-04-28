〈焦點股〉廣達趕貨交付訂單 「有多少給多少」 價量齊揚攻季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-28 12:30

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廣達 (2382-TW) 董事長林百里上周六 (26 日) 於集團 37 周年慶指出，訂單並未因關稅有變化，且認為 AI 市場規模將持續擴大，而廣達對未來充滿信心，激勵廣達今 (28) 日價量齊揚，一舉攻上季線。

廣達早盤以 240 元開高走高，盤中最高漲至 248 元，一度漲逾半根停板，截至 11 點 30 分，股價暫報 244.5 元，漲幅約 4%，一舉攻上季線，成交量超過 2.4 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計買超 1.1 萬張。

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林百里指出，目前廣達在手訂單並未因關稅政策有變化，且廣達已在美國、德國設立伺服器生產基地，筆電則於中國、泰國、越南、墨西哥生產，供應鏈布局完整，可隨時調整因應，同時，也認為台灣的供應鏈完整，其他地區難以複製。

林百里進一步提到，目前在手訂單就是「有多少給多少」，尤其這幾個月積極趕貨。至於明年狀況，目前客戶的需求沒有改變，且資料中心是很重要的投資，四大 CSP 業者都積極投入。