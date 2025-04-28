台股重返2萬點！林修銘看好半導體業韌性強 估證交所今年EPS上看8元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 12:48

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立法院財委會今（28）日上午視察證交所，證交所董事長林修銘表示，證交所第一季 EPS 2.14 元，樂觀預估今年 EPS 可達 7 至 8 元。他並強調對今年台股表現有信心，半導體類股就佔市值和成交值逾４成，雖然短期受關稅風暴襲擊，只等晶片課稅問題明朗化，台灣半導體韌性還是很強，後市可期。

繼上周周線收紅，台股今 (28) 日早盤再漲逾百點，再度重返 2 萬點大關，不過，成交金額持續下滑，估量僅約 2400 多億元，而在輝達 B300 傳出提前生產下，今日 AI 股表現強勢。

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台股去（2024）年日均成交量超過 4 千億，帶動證交所獲利達 135 億元創新高，每股稅後盈餘 (EPS) 10.15 元，立委關切證交所今年的獲利是否有機會超過每股 10 元？林修銘表示，今年第一季自結盈餘為每股稅後盈餘 (EPS) 2.14 元，他預估今年賺 7 到 8 元沒問題。

林修銘也表示，今年抱持態度很謹慎，主因國際情勢震盪，台股今年截至目前日均量為 3180 億元，對於維持 3 千億元日均量有信心。今天早盤加權指數已回到兩萬點，觀察今年台股表現震盪，一開始是 DeepSeek 的橫空出世，繼之是川普關稅，關稅問題雖影響股市，但只待陰霾消除局勢明朗，且台股恢復的表現，和世界主要市場相較，也是相對出色。

觀察台股 4 月 9 日至 4 月 25 日，反彈幅度達 14.27%，相較美股納斯達克（1.51%）、費半指數（0.5%）、英富時（9.58%）、日股（12.59%）、韓股（ 11.01%）、港股（8.47%），台股回彈的表現在世界排名第一，可見韌性堅強。