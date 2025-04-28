大規模停航！中美貿易摩擦升溫 亞美航線貨運量銳減 引發全球供應鏈震盪​

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-28 09:10

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最新數據顯示，在經歷一系列關稅公告、豁免和撤回後，中美雙邊貿易量驟減，貨運業正經歷前所未有的動蕩，暫停訂艙、暫停發貨、停航等現象不斷上演。

中國拒收美國波音公司交付的飛機後，中美貿易量持續萎縮，導致中國至美國航線的貨櫃運輸量急劇下滑。這一波貿易衝突不僅重創航運業，更引發全球供應鏈連鎖效應，航運企業面臨「需求寒冬」的嚴峻考驗。

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根據航運數據平台 Vizion 數據，自 3 月底以來，中國至美國航線的貨櫃預訂量暴跌，全球及美國貿易航線的訂艙量更呈現「斷崖式下滑」。國際貨運代理商 HLS Group 數據也顯示，已有 80 個中國出發的貨輪航班遭取消。

海洋聯盟 (OA) 更宣布，4 月底將全面停航驶向洛杉磯的三條亞美主幹航線 (CPS、PCC1、CEN)，非聯盟成員 ZIM 公司亦同步停運兩個月。以每航次運載 8 千至 1 萬個標準貨櫃(TEU) 計算，累計取消運力達 64 萬至 80 萬 TEU，相當於 30 艘大型貨輪的運能。

業內人士說，「這是史上罕見的規模化停航」，並指運力過剩迫使船舶業者將美國航線運能轉移至其他航線，但需求疲軟導致美國航線運價持續探底。

根據上海出口貨櫃運價指數 (SCFI) 顯示，美西航線運價已跌至每個 40 呎標準貨櫃(FEU)1200 美元，較去年同期暴跌 60%。

此外，亞美航運量銳減也對全球供應鏈造成多層次衝擊。港口方面，上海、寧波等中國主要裝卸港的碼頭作業量驟減，美國西岸長灘、洛杉磯港的卡車調度亦面臨空窗期。鐵路與倉儲業務因貨量不足跟著滑坡，形成「需求下降→運力閒置→運輸成本上漲」的惡性循環。

世界貿易組織 (WTO) 警告，川普首個總統任期加稅陰影尚未消散，新一輪貿易限制已讓全球貿易前景急劇惡化。

海運顧問公司 Sea-Intelligence 分析師強調：「亞洲至美國航線的貨櫃多數屬中國製造，訂單持續下滑將導致更多停航公告。」

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面對關稅壁壘升溫，美國進口企業展開「生存自救」。《CNBC》最新調查顯示，在 120 家受訪企業中，89% 優先取消訂單，61% 轉向東南亞等低關稅產地採購，61% 企業宣布調漲售價。值得注意的是，75% 受訪者預期關稅成本將轉嫁至消費端，導致美國民眾購買力下降。

此外，81% 企業表示，若在美國設廠，將以工業機器人取代人力，反映供應鏈重構面臨成本與技術雙重挑戰。