齊力搶「金」！跆拳道國手江家姐妹全中運2連霸 兆豐保險體育贊助再傳捷報

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-27 12:24

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兆豐保險贊助之體育選手再傳捷報！跆拳道國手江宜珊、江宜璇姊妹在 114 年全國中等學校運動會 (全中運) 的跆拳道項目再度連袂摘金。兆豐保險董事長梁正德獲知喜訊後除表達祝賀之意，更期許 2 名選手再接再厲，繼續締造佳績，讓台灣運動軟實力揚威國際。

114 年全中運 4 月 19 日在台南市揭開序幕，其中 22 日登場的跆拳道賽事，由兆豐保險所贊助的江宜珊、江宜璇分別在女子 57 公斤、53 公斤量級一路過關斬將，最終擊退勁敵，雙雙在本屆的全中運勇奪金牌。

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來自新北市的江宜珊、江宜璇姊妹從小學習跆拳道且迭有佳績，113 年後參加泰國崔永錫錦標賽 (1 金 1 銅)、美國公開賽 (雙銀)、亞洲城市盃 (雙金連霸)、日本 WATA 公開賽 (雙金)，全中運宜珊獲得高女 53 公斤量級金牌、宜璇國女 52 公斤量級金牌，並在同年度取得世界青少年跆拳道錦標賽國手資格，114 年姊妹倆再度締造全中運雙金牌紀錄，是跆拳道界深具潛力的優秀選手。

兆豐保險響應教育部體育署「企業贊助運動體育方案」，自 113 年起開始贊助來自新北市的江宜珊、江宜璇姊妹出戰國內外公開賽，除提供選手訓練、食宿以及出賽所需相關費用以外，更發揮企業職能替選手規劃完整的專屬保險，讓選手可以無後顧之憂專心應戰。

兆豐保險董事長梁正德表示，跆拳道向來是我國在奧、亞運等國際賽事奪牌的熱門賽事之一，也是讓世界看見台灣的絕佳時機，兆豐保險響應母公司 -