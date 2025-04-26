search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為9.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-26 02:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.09元，其中最高估值1.66元，最低估值0.42元，預估目標價為9.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.66(1.66)1.862.32.59
最低值0.42(0.42)0.510.630.78
平均值1.09(1.11)1.291.391.53
中位數1.09(1.16)1.351.281.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,852.16億1,919.41億1,969.88億1,986.13億
最低值1,719.00億1,467.82億1,560.67億1,544.36億
平均值1,770.24億1,752.60億1,782.16億1,831.04億
中位數1,757.18億1,786.57億1,809.80億1,962.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

相關行情

台股首頁我要存股
福特汽車10.025-0.35%

延伸閱讀


Empty