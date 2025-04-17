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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為9.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元下修至1.2元，其中最高估值1.66元，最低估值0.42元，預估目標價為9.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.66(1.66)1.862.32.59
最低值0.42(0.42)0.510.630.78
平均值1.15(1.18)1.321.411.46
中位數1.2(1.27)1.351.291

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,852.16億1,919.41億1,969.88億1,962.63億
最低值1,723.34億1,579.04億1,560.67億1,544.36億
平均值1,774.85億1,748.86億1,768.94億1,753.50億
中位數1,765.49億1,753.78億1,773.96億1,753.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

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