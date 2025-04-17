鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為9.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元下修至1.2元，其中最高估值1.66元，最低估值0.42元，預估目標價為9.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.66(1.66)
|1.86
|2.3
|2.59
|最低值
|0.42(0.42)
|0.51
|0.63
|0.78
|平均值
|1.15(1.18)
|1.32
|1.41
|1.46
|中位數
|1.2(1.27)
|1.35
|1.29
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,852.16億
|1,919.41億
|1,969.88億
|1,962.63億
|最低值
|1,723.34億
|1,579.04億
|1,560.67億
|1,544.36億
|平均值
|1,774.85億
|1,748.86億
|1,768.94億
|1,753.50億
|中位數
|1,765.49億
|1,753.78億
|1,773.96億
|1,753.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|營業收入
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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