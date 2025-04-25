鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至16.25元，預估目標價為331.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.91元下修至16.25元，其中最高估值18.31元，最低估值14.76元，預估目標價為331.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.31(18.5)
|22.51
|19.63
|22.14
|最低值
|14.76(14.73)
|16.66
|16.92
|22.14
|平均值
|16.34(16.83)
|19.41
|18.05
|22.14
|中位數
|16.25(16.91)
|19.78
|17.62
|22.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|151.01億
|158.37億
|160.61億
|152.16億
|最低值
|134.23億
|140.84億
|142.26億
|152.16億
|平均值
|140.44億
|148.34億
|151.58億
|152.16億
|中位數
|139.35億
|147.70億
|151.86億
|152.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.66
|21.97
|29.92
|22.64
|15.56
|營業收入
|88.12億
|140.93億
|170.25億
|148.06億
|138.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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