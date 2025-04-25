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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至16.25元，預估目標價為331.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.91元下修至16.25元，其中最高估值18.31元，最低估值14.76元，預估目標價為331.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.31(18.5)22.5119.6322.14
最低值14.76(14.73)16.6616.9222.14
平均值16.34(16.83)19.4118.0522.14
中位數16.25(16.91)19.7817.6222.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值151.01億158.37億160.61億152.16億
最低值134.23億140.84億142.26億152.16億
平均值140.44億148.34億151.58億152.16億
中位數139.35億147.70億151.86億152.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.6621.9729.9222.6415.56
營業收入88.12億140.93億170.25億148.06億138.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRS

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