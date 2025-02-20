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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至17.29元，預估目標價為330.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.95元上修至17.29元，其中最高估值19.15元，最低估值14.62元，預估目標價為330.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值19.15(19.15)19.61
最低值14.62(14.62)17.96
平均值17(16.92)18.69
中位數17.29(16.95)18.51

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值142.93億148.59億
最低值136.27億142.30億
平均值140.70億145.44億
中位數142.41億145.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.6621.9729.9222.64
營業收入88.12億140.93億170.25億148.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRS

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