鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至17.29元，預估目標價為330.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.95元上修至17.29元，其中最高估值19.15元，最低估值14.62元，預估目標價為330.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|19.15(19.15)
|19.61
|最低值
|14.62(14.62)
|17.96
|平均值
|17(16.92)
|18.69
|中位數
|17.29(16.95)
|18.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|142.93億
|148.59億
|最低值
|136.27億
|142.30億
|平均值
|140.70億
|145.44億
|中位數
|142.41億
|145.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.66
|21.97
|29.92
|22.64
|營業收入
|88.12億
|140.93億
|170.25億
|148.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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