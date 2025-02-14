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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.37元，其中最高估值2.18元，最低估值0.78元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.18(1.94)1.962.553.05
最低值0.78(0.78)0.961.082.94
平均值1.44(1.24)1.62.073
中位數1.37(1.29)1.62.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.45億71.35億83.13億85.67億
最低值58.27億62.93億67.55億79.80億
平均值59.66億66.03億73.76億82.74億
中位數59.26億65.14億71.86億82.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.005.941.113.00
營業收入39.04億44.28億46.92億54.77億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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