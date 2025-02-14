鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.37元，其中最高估值2.18元，最低估值0.78元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.18(1.94)
|1.96
|2.55
|3.05
|最低值
|0.78(0.78)
|0.96
|1.08
|2.94
|平均值
|1.44(1.24)
|1.6
|2.07
|3
|中位數
|1.37(1.29)
|1.6
|2.1
|3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.45億
|71.35億
|83.13億
|85.67億
|最低值
|58.27億
|62.93億
|67.55億
|79.80億
|平均值
|59.66億
|66.03億
|73.76億
|82.74億
|中位數
|59.26億
|65.14億
|71.86億
|82.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|營業收入
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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