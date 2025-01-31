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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：多佛DOV-US的目標價調升至227.5元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對多佛(DOV-US)提出目標價估值：中位數由220元上修至227.5元，調升幅度3.41%。其中最高估值250元，最低估值209元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予多佛評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀1位。

多佛今(31日)收盤價為205.25元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌0.78%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DOV市場預估目標價

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