〈日股收盤〉日元急貶 日經指數強漲連三紅

東證指數 TOPIX( TPX ) 終場上漲 1.37% 或 35.47 點，報 2,628.03 點。

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日產公布 3 月為止的 2024 年度財報，虧損 7500 億日元，主要受到北美市場銷售低迷、資產減值及結構性改革費用激增拖累。此外，信評機構惠譽將日產長期發行人違約評等從 BB + 下調至 BB，展望維持負面。