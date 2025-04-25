〈日股收盤〉日元急貶 日經指數強漲連三紅
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-25 15:35
美日財長會議未提及匯率目標，日元 / 美元 (JPYUSD) 聞訊急貶，支撐日本股市周五 (25 日) 持續走升，日經 225 指數(NKY) 終場大漲 1.9% 或漲 666.59 點，報 35,705.74 點，連續三個交易日收紅，該指數本周累計上升 2.8%。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 1.37% 或 35.47 點，報 2,628.03 點。
美日貿易談判未涉及匯率議題，加上東京 4 月核心 CPI 數據高於預期，日本央行利率政策更加複雜，使得日元兌美元匯率周五急貶 0.77% 至 143.69 日元。
日元回軟，有利出口類股表現，豐田上漲 1.22%，本田上漲 0.7%，日產汽車上漲 1.61%。
日產公布 3 月為止的 2024 年度財報，虧損 7500 億日元，主要受到北美市場銷售低迷、資產減值及結構性改革費用激增拖累。此外，信評機構惠譽將日產長期發行人違約評等從 BB + 下調至 BB，展望維持負面。
半導體類股漲勢犀利，東京威力科大漲 4.24%，愛德萬測試飆升 4.64%，DISCO 揚升 4.3%，雷泰光電飆漲 5.74%。
其他焦點個股表現，軟銀上漲 2.89%，索尼上漲 0.2%，任天堂上漲 3.64%，迅銷上漲 1.08%。
下一篇