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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至17.6元，預估目標價為318元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.89元下修至17.6元，其中最高估值20.59元，最低估值16元，預估目標價為318元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.59(20.59)21.1321.73
最低值16(16.6)16.1617.76
平均值17.78(18)18.1419.25
中位數17.6(17.89)17.419.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值40,537,00042,890,00043,713,840
最低值37,396,00035,624,51039,481,180
平均值38,639,29039,818,17041,672,360
中位數38,728,06040,063,71041,779,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.6816.514.5311.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		35,523,57632,458,72632,082,91728,930,505

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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