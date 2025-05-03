鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至17.6元，預估目標價為318元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.89元下修至17.6元，其中最高估值20.59元，最低估值16元，預估目標價為318元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.59(20.59)
|21.13
|21.73
|最低值
|16(16.6)
|16.16
|17.76
|平均值
|17.78(18)
|18.14
|19.25
|中位數
|17.6(17.89)
|17.4
|19.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40,537,000
|42,890,000
|43,713,840
|最低值
|37,396,000
|35,624,510
|39,481,180
|平均值
|38,639,290
|39,818,170
|41,672,360
|中位數
|38,728,060
|40,063,710
|41,779,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.68
|16.5
|14.53
|11.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,523,576
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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