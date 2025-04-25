維珍創辦人再批川普：關稅政策讓兩周前的世界一度徹底崩潰 「站隊」俄羅斯撕裂國際秩序

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-25 08:45

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英國億萬富翁、維珍集團創辦人布蘭森 (Richard Branson) 本周再度痛批美國總統川普的關稅政策，全世界在兩周前一度處在徹底崩潰的邊緣。

英國《泰晤士報》報導，布蘭森本周稍早在登上維珍航空的航班時說：「他有可能給世界帶來巨大的破壞。這真是令人悲傷，難以置信。」

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布蘭森表示，川普關稅決定「已經在經濟上造成了很大傷害」。

他還說，隨著川普在一些關稅計畫上出爾反爾，他的政策制定顯示出「不穩定」的跡象，這種不可預測性對世界各地的每個人來說都是可怕的。

布蘭森表示，由於川普在全球造成的不可預測性，人們延後投資和支出的決定，企業則將「一如既往地經營」，在關稅時代繼續戰鬥。

他並指出，在貿易戰導致美國經濟疲軟之前，他的郵輪和航空公司正在蓬勃發展。

布蘭森表示，維珍航空開通了多倫多至倫敦的新航線，加拿大人對川普的關稅以及將他們國家貼上「第 51 州」的標籤感到不滿，這在一定程度上抵消了維珍航空在美國飛往歐洲航班上的疲軟表現。「大量加拿大人湧入英國，卻不會去美國。」

除批評川普的關稅政策外，布蘭森還對川普在烏克蘭問題上「站隊」俄羅斯表示不滿。

布蘭森表示，川普讓美國站在了歷史的錯誤一邊，「應該讓世界最為擔憂」。

布蘭森認為，可能是川普身邊「一小部分菁英」導致美國在烏克蘭問題的立場轉變。

布蘭森說：「我不認為他的所作所為代表絕大多數美國人。大多數美國人都是正派的人。我認識的很多美國人都很難過。」