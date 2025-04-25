川普稱烏克蘭已失去克里米亞多年 俄羅斯：同意！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-25 08:14

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據《法新社》報導，俄羅斯克里姆林宮周四（24 日）表示，同意美國總統川普在社交媒體上的說法，即烏克蘭「多年前」就「失去」了 2014 年被俄羅斯佔領的克里米亞半島。

特朗普政府一直試圖促成莫斯科和基輔達成協議，結束這場已持續 3 年多的戰爭，並提出承認俄羅斯對克里米亞的控制，作為和平解決方案的一部分。

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川普周三在社交平台 Truth Social 上發帖，稱克里米亞——一個郁郁蔥蔥的黑海半島，長期擁有蘇聯和俄羅斯的海軍設施——「甚至不是一個討論的焦點」，而且「多年前（烏克蘭）就失去了」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在回答記者提問時說：「這完全符合我方的理解，我方長期以來一直這樣說。」

烏克蘭多次表態，無論與莫斯科達成何種協議，都不會割讓克里米亞。

另據俄羅斯《塔斯社》周四報導，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古在接受該媒體採訪時表示，俄羅斯願恢復與美方對話，但不會只相信美方言辭，而是會看美方的行動。

紹伊古在採訪中說，川普政府正採取措施恢復美俄關係，一些初步跡象表明了美方的「務實態度」。俄方歡迎美方摒棄前政府對俄刻板印象，與美方相向而行。

但與此同時，俄美交往史也表明，與「口頭承諾」相比，俄方「只相信美方具體行動和事實」。