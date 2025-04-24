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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森(AVY-US)EPS預估下修至9.64元，預估目標價為197.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)做出2025年EPS預估：中位數由10元下修至9.64元，其中最高估值10.18元，最低估值9.45元，預估目標價為197.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.18(10.18)12.0313.71
最低值9.45(8.89)10.3511.3
平均值9.74(9.88)10.7812.08
中位數9.64(10)10.712.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值90.44億94.97億99.80億
最低值87.62億90.09億93.32億
平均值88.84億92.34億96.65億
中位數88.88億92.34億97.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.618.839.216.208.73
營業收入69.72億84.08億90.39億83.64億87.56億

詳細資訊請看美股內頁：
艾利丹尼森(AVY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVY

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