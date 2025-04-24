鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森(AVY-US)EPS預估下修至9.64元，預估目標價為197.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)做出2025年EPS預估：中位數由10元下修至9.64元，其中最高估值10.18元，最低估值9.45元，預估目標價為197.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.18(10.18)
|12.03
|13.71
|最低值
|9.45(8.89)
|10.35
|11.3
|平均值
|9.74(9.88)
|10.78
|12.08
|中位數
|9.64(10)
|10.7
|12.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|90.44億
|94.97億
|99.80億
|最低值
|87.62億
|90.09億
|93.32億
|平均值
|88.84億
|92.34億
|96.65億
|中位數
|88.88億
|92.34億
|97.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.61
|8.83
|9.21
|6.20
|8.73
|營業收入
|69.72億
|84.08億
|90.39億
|83.64億
|87.56億
詳細資訊請看美股內頁：
艾利丹尼森(AVY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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