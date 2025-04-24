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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估上修至5.52元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.52元，其中最高估值5.89元，最低估值4.81元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.89(5.81)910.8711.06
最低值4.81(4.21)5.16.3810.25
平均值5.45(5.18)6.63810.66
中位數5.52(5.2)6.537.6410.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值188.60億226.05億248.99億256.01億
最低值159.00億163.00億178.00億236.32億
平均值172.55億191.07億214.61億245.11億
中位數172.35億190.80億213.48億243.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.978.269.417.075.20
營業收入144.61億183.44億200.28億175.19億156.41億

詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTXN

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