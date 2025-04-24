鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估上修至5.52元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.52元，其中最高估值5.89元，最低估值4.81元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.89(5.81)
|9
|10.87
|11.06
|最低值
|4.81(4.21)
|5.1
|6.38
|10.25
|平均值
|5.45(5.18)
|6.63
|8
|10.66
|中位數
|5.52(5.2)
|6.53
|7.64
|10.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|188.60億
|226.05億
|248.99億
|256.01億
|最低值
|159.00億
|163.00億
|178.00億
|236.32億
|平均值
|172.55億
|191.07億
|214.61億
|245.11億
|中位數
|172.35億
|190.80億
|213.48億
|243.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.97
|8.26
|9.41
|7.07
|5.20
|營業收入
|144.61億
|183.44億
|200.28億
|175.19億
|156.41億
詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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