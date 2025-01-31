鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森(AVY-US)EPS預估下修至10.2元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.45元下修至10.2元，其中最高估值10.6元，最低估值9.9元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.6(10.65)
|12.35
|13.9
|最低值
|9.9(10.2)
|10.69
|11.9
|平均值
|10.24(10.43)
|11.32
|12.71
|中位數
|10.2(10.45)
|11.2
|12.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|92.80億
|97.95億
|100.84億
|最低值
|88.44億
|91.35億
|95.28億
|平均值
|89.94億
|94.11億
|98.90億
|中位數
|89.43億
|94.26億
|98.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.61
|8.83
|9.21
|6.20
|8.73
|營業收入
|69.72億
|84.08億
|90.39億
|83.64億
|87.56億
詳細資訊請看美股內頁：
艾利丹尼森(AVY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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