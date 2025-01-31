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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森(AVY-US)EPS預估下修至10.2元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.45元下修至10.2元，其中最高估值10.6元，最低估值9.9元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.6(10.65)12.3513.9
最低值9.9(10.2)10.6911.9
平均值10.24(10.43)11.3212.71
中位數10.2(10.45)11.212.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值92.80億97.95億100.84億
最低值88.44億91.35億95.28億
平均值89.94億94.11億98.90億
中位數89.43億94.26億98.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.618.839.216.208.73
營業收入69.72億84.08億90.39億83.64億87.56億

詳細資訊請看美股內頁：
艾利丹尼森(AVY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVY

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