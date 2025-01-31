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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森AVY-US的目標價調降至215元，幅度約6.52%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)提出目標價估值：中位數由230元下修至215元，調降幅度6.52%。其中最高估值252元，最低估值202元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予艾利丹尼森評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

艾利丹尼森今(31日)收盤價為182.475元。近5日股價下跌6.52%，標普指數下跌0.78%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AVY市場預估目標價

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