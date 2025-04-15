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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森AVY-US的目標價調降至208元，幅度約3.26%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)提出目標價估值：中位數由215元下修至208元，調降幅度3.26%。其中最高估值236元，最低估值178元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予艾利丹尼森評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀2位。

艾利丹尼森今(15日)收盤價為172.16元。近5日股價上漲3.26%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AVY市場預估目標價

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