鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.48元，預估目標價為18.93元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元下修至1.48元，其中最高估值1.8元，最低估值1.25元，預估目標價為18.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.8(1.8)
|1.93
|2.18
|2.3
|最低值
|1.25(1.25)
|1.21
|1.61
|2.26
|平均值
|1.49(1.5)
|1.68
|1.99
|2.28
|中位數
|1.48(1.53)
|1.82
|2.07
|2.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|477.17億
|507.06億
|528.46億
|534.77億
|最低值
|423.64億
|439.51億
|458.70億
|518.57億
|平均值
|456.13億
|479.10億
|501.48億
|526.67億
|中位數
|462.92億
|480.43億
|503.97億
|526.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.66
|1.28
|1.20
|1.36
|0.50
|營業收入
|472.94億
|421.66億
|419.66億
|459.96億
|474.20億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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