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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.48元，預估目標價為18.93元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元下修至1.48元，其中最高估值1.8元，最低估值1.25元，預估目標價為18.93元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.8(1.8)1.932.182.3
最低值1.25(1.25)1.211.612.26
平均值1.49(1.5)1.681.992.28
中位數1.48(1.53)1.822.072.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值477.17億507.06億528.46億534.77億
最低值423.64億439.51億458.70億518.57億
平均值456.13億479.10億501.48億526.67億
中位數462.92億480.43億503.97億526.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.661.281.201.360.50
營業收入472.94億421.66億419.66億459.96億474.20億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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