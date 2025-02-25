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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為18.75元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.55元，其中最高估值2元，最低估值1.27元，預估目標價為18.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2(2)2.462.852.26
最低值1.27(1.27)1.251.772.26
平均值1.55(1.54)1.782.152.26
中位數1.55(1.5)1.832.082.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值474.00億501.49億524.09億518.57億
最低值423.64億439.51億493.53億518.57億
平均值454.89億478.71億509.69億518.57億
中位數461.61億482.09億508.50億518.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.661.281.201.360.50
營業收入472.94億421.66億419.66億459.96億474.20億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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