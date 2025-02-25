鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為18.75元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.55元，其中最高估值2元，最低估值1.27元，預估目標價為18.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2(2)
|2.46
|2.85
|2.26
|最低值
|1.27(1.27)
|1.25
|1.77
|2.26
|平均值
|1.55(1.54)
|1.78
|2.15
|2.26
|中位數
|1.55(1.5)
|1.83
|2.08
|2.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|474.00億
|501.49億
|524.09億
|518.57億
|最低值
|423.64億
|439.51億
|493.53億
|518.57億
|平均值
|454.89億
|478.71億
|509.69億
|518.57億
|中位數
|461.61億
|482.09億
|508.50億
|518.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.66
|1.28
|1.20
|1.36
|0.50
|營業收入
|472.94億
|421.66億
|419.66億
|459.96億
|474.20億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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