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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估下修至34.5元，預估目標價為394.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.64元下修至34.5元，其中最高估值36.46元，最低估值27.75元，預估目標價為394.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.46(38.2)42.4452.0560.51
最低值27.75(28)27.653131.8
平均值33.95(34.7)38.3244.1546.16
中位數34.5(35.64)4047.5846.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值404.24億449.39億515.48億440.81億
最低值353.47億354.29億370.88億379.10億
平均值381.14億407.84億444.06億409.96億
中位數383.44億412.91億452.96億409.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS19.5336.5447.2538.2730.89
營業收入131.24億228.32億281.88億310.42億361.88億

詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLAD

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