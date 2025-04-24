鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估下修至34.5元，預估目標價為394.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.64元下修至34.5元，其中最高估值36.46元，最低估值27.75元，預估目標價為394.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.46(38.2)
|42.44
|52.05
|60.51
|最低值
|27.75(28)
|27.65
|31
|31.8
|平均值
|33.95(34.7)
|38.32
|44.15
|46.16
|中位數
|34.5(35.64)
|40
|47.58
|46.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|404.24億
|449.39億
|515.48億
|440.81億
|最低值
|353.47億
|354.29億
|370.88億
|379.10億
|平均值
|381.14億
|407.84億
|444.06億
|409.96億
|中位數
|383.44億
|412.91億
|452.96億
|409.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|19.53
|36.54
|47.25
|38.27
|30.89
|營業收入
|131.24億
|228.32億
|281.88億
|310.42億
|361.88億
詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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