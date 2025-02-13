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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至35.64元，預估目標價為409.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.07元上修至35.64元，其中最高估值38.2元，最低估值32.54元，預估目標價為409.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值38.2(37.27)50.7160.1463.37
最低值32.54(32.54)35.937.0538.1
平均值35.22(35.05)41.4449.7750.74
中位數35.64(35.07)41.5150.1950.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值410.41億452.61億515.48億449.59億
最低值361.95億370.08億398.02億411.23億
平均值387.48億415.14億464.35億430.41億
中位數387.45億420.19億479.13億430.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS19.5336.5447.2538.27--
營業收入131.24億228.32億281.88億310.42億362.37億

詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLAD

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