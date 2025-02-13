鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至35.64元，預估目標價為409.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.07元上修至35.64元，其中最高估值38.2元，最低估值32.54元，預估目標價為409.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.2(37.27)
|50.71
|60.14
|63.37
|最低值
|32.54(32.54)
|35.9
|37.05
|38.1
|平均值
|35.22(35.05)
|41.44
|49.77
|50.74
|中位數
|35.64(35.07)
|41.51
|50.19
|50.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|410.41億
|452.61億
|515.48億
|449.59億
|最低值
|361.95億
|370.08億
|398.02億
|411.23億
|平均值
|387.48億
|415.14億
|464.35億
|430.41億
|中位數
|387.45億
|420.19億
|479.13億
|430.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|19.53
|36.54
|47.25
|38.27
|--
|營業收入
|131.24億
|228.32億
|281.88億
|310.42億
|362.37億
詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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