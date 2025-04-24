鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行LAD-US的目標價調降至394元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 06:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對利西亞車行(LAD-US)提出目標價估值：中位數由407.5元下修至394元，調降幅度3.31%。其中最高估值500元，最低估值308元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予利西亞車行評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。
利西亞車行今(24日)收盤價為278.29元。近5日股價下跌3.31%，標普指數上漲1.9%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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