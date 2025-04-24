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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為118.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值2.98元，最低估值2.84元，預估目標價為118.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.98(2.98)3.523.854.47
最低值2.84(2.8)3.173.553.95
平均值2.91(2.86)3.293.714.17
中位數2.91(2.85)3.283.714.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值197.77億219.77億245.91億261.61億
最低值190.22億210.49億229.76億248.30億
平均值194.59億215.23億237.00億256.56億
中位數194.71億215.23億236.54億257.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.080.690.451.071.25
營業收入99.13億118.88億126.82億142.40億167.47億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSX

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