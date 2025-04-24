鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為118.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值2.98元，最低估值2.84元，預估目標價為118.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.98(2.98)
|3.52
|3.85
|4.47
|最低值
|2.84(2.8)
|3.17
|3.55
|3.95
|平均值
|2.91(2.86)
|3.29
|3.71
|4.17
|中位數
|2.91(2.85)
|3.28
|3.71
|4.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|197.77億
|219.77億
|245.91億
|261.61億
|最低值
|190.22億
|210.49億
|229.76億
|248.30億
|平均值
|194.59億
|215.23億
|237.00億
|256.56億
|中位數
|194.71億
|215.23億
|236.54億
|257.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|0.69
|0.45
|1.07
|1.25
|營業收入
|99.13億
|118.88億
|126.82億
|142.40億
|167.47億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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