尷尬！這位總理遭川普當面抱怨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-14 09:10

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臨近愛爾蘭傳統節日聖派翠克節，美國總統川普在白宮會見愛爾蘭總理馬丁，當面抱怨愛爾蘭通過稅收政策搶走美國製藥產業，以及本應該繳納給美國政府的相應稅款。

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大型製藥公司促成了愛爾蘭每年向美國出口價值 720 億歐元的醫療產品，相關稅款在愛爾蘭繳納。

「看！愛爾蘭人精明，是的，聰明人。」川普說：「突然間，愛爾蘭擁有了我國的製藥公司和其他公司…… 這個擁有 500 萬人口的美麗愛爾蘭…… 這個島嶼已經掌控了整個美國製藥業。」

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，他不想對愛爾蘭人施加太大懲罰，稱這可能會影響愛爾蘭裔選民的支持率。但他表示，他決心「奪回」美國的「財富」，並預測美國與歐盟的鬥爭會很輕鬆。

按照川普的說法，前幾任美國總統都曾「將很大一部分美國經濟」輸給了歐洲。川普重申：「歐盟的成立就是為了佔美國便宜」。

馬丁反駁稱，愛爾蘭企業在美國也有許多投資，雙方是互利互惠關係。

他還說，愛爾蘭公司瑞安航空和飛機租賃公司 AerCap 向美國訂購的波音公司飛機，數量上超過其他買家。

對此，川普點頭說道：「我不是在責怪你們。我在怪歐盟。是歐盟在針對我國的公司。」