尷尬！這位總理遭川普當面抱怨
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-14 09:10
臨近愛爾蘭傳統節日聖派翠克節，美國總統川普在白宮會見愛爾蘭總理馬丁，當面抱怨愛爾蘭通過稅收政策搶走美國製藥產業，以及本應該繳納給美國政府的相應稅款。
據英國《衛報》周三（12 日）報導，在媒體記者面前的這場公開會見中，川普多次針對愛爾蘭的低稅收政策發難，該政策有助於吸引輝瑞 (PFE-US) 、波士頓科學 (BSX-US) 、禮來 (LLY-US) 等美國公司在愛爾蘭展開業務。
大型製藥公司促成了愛爾蘭每年向美國出口價值 720 億歐元的醫療產品，相關稅款在愛爾蘭繳納。
「看！愛爾蘭人精明，是的，聰明人。」川普說：「突然間，愛爾蘭擁有了我國的製藥公司和其他公司…… 這個擁有 500 萬人口的美麗愛爾蘭…… 這個島嶼已經掌控了整個美國製藥業。」
川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，他不想對愛爾蘭人施加太大懲罰，稱這可能會影響愛爾蘭裔選民的支持率。但他表示，他決心「奪回」美國的「財富」，並預測美國與歐盟的鬥爭會很輕鬆。
按照川普的說法，前幾任美國總統都曾「將很大一部分美國經濟」輸給了歐洲。川普重申：「歐盟的成立就是為了佔美國便宜」。
馬丁反駁稱，愛爾蘭企業在美國也有許多投資，雙方是互利互惠關係。
他指出，愛爾蘭政府曾在歐洲法院與歐盟打官司，是為了讓英特爾 (INTC-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Google 等美國科技公司將歐洲總部留在愛爾蘭。
他還說，愛爾蘭公司瑞安航空和飛機租賃公司 AerCap 向美國訂購的波音公司飛機，數量上超過其他買家。
對此，川普點頭說道：「我不是在責怪你們。我在怪歐盟。是歐盟在針對我國的公司。」
《衛報》提到，在媒體記者面前舉行長達 1 小時的公開討論後，川普和馬丁隨後的閉門雙邊會談僅持續 10 分鐘。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇