鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為116.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.8元上修至2.85元，其中最高估值2.94元，最低估值2.78元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.94(2.94)
|3.44
|3.88
|4.22
|最低值
|2.78(2.72)
|3.16
|3.5
|3.9
|平均值
|2.85(2.81)
|3.25
|3.66
|4.03
|中位數
|2.85(2.8)
|3.24
|3.65
|3.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|192.32億
|214.26億
|237.68億
|255.60億
|最低值
|186.55億
|204.40億
|221.58億
|242.08億
|平均值
|190.62億
|210.20億
|231.05億
|249.59億
|中位數
|191.30億
|210.81億
|230.84億
|249.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|0.69
|0.45
|1.07
|1.25
|營業收入
|99.13億
|118.88億
|126.82億
|142.40億
|167.47億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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