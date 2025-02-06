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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.8元上修至2.85元，其中最高估值2.94元，最低估值2.78元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.94(2.94)3.443.884.22
最低值2.78(2.72)3.163.53.9
平均值2.85(2.81)3.253.664.03
中位數2.85(2.8)3.243.653.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值192.32億214.26億237.68億255.60億
最低值186.55億204.40億221.58億242.08億
平均值190.62億210.20億231.05億249.59億
中位數191.30億210.81億230.84億249.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.080.690.451.071.25
營業收入99.13億118.88億126.82億142.40億167.47億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSX

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