鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學BSX-US的目標價調升至110.5元，幅度約4.25%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 06:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對波士頓科學(BSX-US)提出目標價估值：中位數由106元上修至110.5元，調升幅度4.25%。其中最高估值122元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予波士頓科學評價：積極樂觀27位、保持中立3位、保守悲觀0位。
波士頓科學今(6日)收盤價為104.97元。近5日股價上漲4.25%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉(BG-US)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為102.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至85元，幅度約3.66%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空LUV-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司ATI-US的目標價調升至73元，幅度約4.29%
上一篇
下一篇