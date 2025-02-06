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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學BSX-US的目標價調升至110.5元，幅度約4.25%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 06:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對波士頓科學(BSX-US)提出目標價估值：中位數由106元上修至110.5元，調升幅度4.25%。其中最高估值122元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予波士頓科學評價：積極樂觀27位、保持中立3位、保守悲觀0位。

波士頓科學今(6日)收盤價為104.97元。近5日股價上漲4.25%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BSX市場預估目標價

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