鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)EPS預估下修至5.15元，預估目標價為169.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.31元下修至5.15元，其中最高估值5.7元，最低估值4.7元，預估目標價為169.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.7(5.98)
|6.56
|7.51
|7.89
|最低值
|4.7(4.9)
|5.5
|6.2
|7.89
|平均值
|5.2(5.37)
|6.08
|6.89
|7.89
|中位數
|5.15(5.31)
|6
|6.86
|7.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.91億
|64.91億
|71.94億
|73.14億
|最低值
|55.45億
|57.23億
|61.34億
|73.14億
|平均值
|57.08億
|61.69億
|66.16億
|73.14億
|中位數
|56.88億
|61.89億
|67.07億
|73.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.84
|4.44
|6.09
|5.63
|5.48
|營業收入
|40.15億
|52.56億
|62.60億
|58.66億
|58.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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