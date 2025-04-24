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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)EPS預估下修至5.15元，預估目標價為169.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.31元下修至5.15元，其中最高估值5.7元，最低估值4.7元，預估目標價為169.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.7(5.98)6.567.517.89
最低值4.7(4.9)5.56.27.89
平均值5.2(5.37)6.086.897.89
中位數5.15(5.31)66.867.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.91億64.91億71.94億73.14億
最低值55.45億57.23億61.34億73.14億
平均值57.08億61.69億66.16億73.14億
中位數56.88億61.89億67.07億73.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.844.446.095.635.48
營業收入40.15億52.56億62.60億58.66億58.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSODFL

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