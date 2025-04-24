鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公ODFL-US的目標價調降至169.5元，幅度約4.24%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)提出目標價估值：中位數由177元下修至169.5元，調降幅度4.24%。其中最高估值200元，最低估值134元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予Old Dominion Freight Line公評價：積極樂觀7位、保持中立15位、保守悲觀4位。
Old Dominion Freight Line公今(24日)收盤價為153.23元。近5日股價上漲4.24%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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