盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲5.08%，報159.79美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 21:45
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間23日21:30股價上漲7.72美元，報159.79美元，漲幅5.08%，成交量6,834（股），盤中最高價159.79美元、最低價159.79美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.51%
- 近 1 月：-7.96%
- 近 3 月：-19.45%
- 近 6 月：-23.79%
- 今年以來：-13.79%
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