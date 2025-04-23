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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲5.08%，報159.79美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 21:45


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間23日21:30股價上漲7.72美元，報159.79美元，漲幅5.08%，成交量6,834（股），盤中最高價159.79美元、最低價159.79美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.51%
  • 近 1 月：-7.96%
  • 近 3 月：-19.45%
  • 近 6 月：-23.79%
  • 今年以來：-13.79%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公162.646.95%

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