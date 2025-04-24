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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空LUV-US的目標價調降至27元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對西南航空(LUV-US)提出目標價估值：中位數由28元下修至27元，調降幅度3.57%。其中最高估值42元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予西南航空評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀7位。

西南航空今(24日)收盤價為25.52元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲1.9%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LUV市場預估目標價

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