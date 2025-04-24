鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至14.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由15元下修至14.5元，調降幅度3.33%。其中最高估值23元，最低估值7元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。
愛伊斯今(24日)收盤價為10.12元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.9%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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