鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至15元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-03-01 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由15.5元下修至15元，調降幅度3.23%。其中最高估值23元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。
愛伊斯今(1日)收盤價為11.8元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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