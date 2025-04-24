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鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股NCLH-US的目標價調降至26元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)提出目標價估值：中位數由27元下修至26元，調降幅度3.7%。其中最高估值38元，最低估值18元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予挪威郵輪控股評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀0位。

挪威郵輪控股今(24日)收盤價為17元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NCLH市場預估目標價

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