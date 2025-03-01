鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-01 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.09元，其中最高估值2.25元，最低估值2.01元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.25(2.56)
|2.8
|3.36
|4.03
|最低值
|2.01(1.84)
|2.45
|2.98
|3.42
|平均值
|2.1(2.09)
|2.62
|3.2
|3.73
|中位數
|2.09(2.05)
|2.6
|3.19
|3.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103.98億
|114.74億
|124.12億
|136.61億
|最低值
|100.71億
|111.22億
|120.81億
|132.67億
|平均值
|102.09億
|112.56億
|122.35億
|134.64億
|中位數
|101.79億
|112.35億
|122.00億
|134.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.75
|-12.33
|-5.41
|0.39
|1.89
|營業收入
|12.80億
|6.48億
|48.44億
|85.50億
|94.80億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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