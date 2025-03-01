search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.09元，其中最高估值2.25元，最低估值2.01元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.25(2.56)2.83.364.03
最低值2.01(1.84)2.452.983.42
平均值2.1(2.09)2.623.23.73
中位數2.09(2.05)2.63.193.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.98億114.74億124.12億136.61億
最低值100.71億111.22億120.81億132.67億
平均值102.09億112.56億122.35億134.64億
中位數101.79億112.35億122.00億134.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.75-12.33-5.410.391.89
營業收入12.80億6.48億48.44億85.50億94.80億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

相關行情

台股首頁我要存股
挪威郵輪控股22.52-5.06%

延伸閱讀


Empty