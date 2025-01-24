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鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.68元，其中最高估值1.77元，最低估值1.45元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.77(1.77)2.562.93.3
最低值1.45(1.45)1.842.372.79
平均值1.65(1.65)2.12.63.07
中位數1.68(1.65)2.062.563.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值95.05億103.10億113.82億122.76億
最低值94.25億101.23億110.55億121.66億
平均值94.73億102.27億112.06億122.07億
中位數94.72億102.38億112.17億121.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-15.75-12.33-5.410.39
營業收入12.80億6.48億48.44億85.50億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

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