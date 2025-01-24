鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.68元，其中最高估值1.77元，最低估值1.45元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.77(1.77)
|2.56
|2.9
|3.3
|最低值
|1.45(1.45)
|1.84
|2.37
|2.79
|平均值
|1.65(1.65)
|2.1
|2.6
|3.07
|中位數
|1.68(1.65)
|2.06
|2.56
|3.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|95.05億
|103.10億
|113.82億
|122.76億
|最低值
|94.25億
|101.23億
|110.55億
|121.66億
|平均值
|94.73億
|102.27億
|112.06億
|122.07億
|中位數
|94.72億
|102.38億
|112.17億
|121.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-15.75
|-12.33
|-5.41
|0.39
|營業收入
|12.80億
|6.48億
|48.44億
|85.50億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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