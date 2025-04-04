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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.15%，報147.73美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:51


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間04日22:36股價下跌8.02美元，報147.73美元，跌幅5.15%，成交量671,086（股），盤中最高價153.17美元、最低價147.73美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.51%
  • 近 1 月：-9.59%
  • 近 3 月：-13.91%
  • 近 6 月：-18.43%
  • 今年以來：-11.71%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公154.755-0.64%

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