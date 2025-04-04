盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.15%，報147.73美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:51
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間04日22:36股價下跌8.02美元，報147.73美元，跌幅5.15%，成交量671,086（股），盤中最高價153.17美元、最低價147.73美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.51%
- 近 1 月：-9.59%
- 近 3 月：-13.91%
- 近 6 月：-18.43%
- 今年以來：-11.71%
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