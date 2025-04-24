牛彈琴：這件事要黃 川普真急了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-24 10:10

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一覺醒來，美國總統川普又火力全開了。

白宮發言人的說法是，川普越來越沮喪，「他需要看到這件事結束」。《CNN》的評論是，「川普又恢復了對（烏克蘭總統）澤倫斯基的攻擊」。

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這個「又」字，用得好啊！

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周四（24 日）表示，看川普的社交媒體，果然又是點名道姓，對烏克蘭總統破口大罵。簡單看了一下，大致三點。

1、川普指責澤倫斯基，竟然拒絕承認克里米亞屬於俄羅斯，「這對和平談判非常有害」。

2、他嘲諷澤倫斯基，根本沒牌可打，如果他想要克里米亞，「為什麼 11 年前克里米亞未經一槍一彈移交給俄羅斯時，他們沒有為之而戰？」

3、他警告澤倫斯基，「他沒有什麼好吹噓的，烏克蘭形勢嚴峻——他可以選擇和平，或者再戰三年，直到失去整個國家。」

怎麼樣？

夠生猛吧。

「牛彈琴」說，烏克蘭和談要黃了，川普急了。畢竟他在競選前就誇下海口，他在 24 小時內就能結束這場戰爭。

但快 100 天了，戰火還在繼續。現在，最大的癥結，就是克里米亞的法律歸屬。

據西方媒體披露，美國擬定的「最終」和平方案，大致如下：

1、美國依法承認俄羅斯對克里米亞的控制；

2、美國 事實上承認俄羅斯佔領幾乎整個盧甘斯克，以及頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱的部分地區；

3、美國認定烏克蘭不會加入北約（NATO）（但暗示烏克蘭可能成為歐盟一部分）；

4、美國解除自 2014 年以來對俄羅斯的制裁；

5、美國加強與烏克蘭經濟合作，特別是在能源和工業領域；

6、烏克蘭將得到強而有力的安全保障；

7、俄軍佔領的哈爾科夫地區的一小部分，將歸還給烏克蘭；

8、流經烏克蘭南部部分地區前線的第聶伯河暢通無阻；

9、烏克蘭得到重建補償和援助（但美國沒有說明資金從何而來）；

10、扎波羅熱核電站將被視為烏克蘭領土，但由美國營運，並為烏克蘭和俄羅斯兩國供電。

俄烏打了三年，俄羅斯得到了土地，美國得到了資源，烏克蘭得到了什麼？

烏克蘭不可能加入北約，失去大片領土，地下資源被美國拿走。

所以，烏克蘭的態度是，該提案嚴重偏向俄羅斯，烏克蘭無法接受。