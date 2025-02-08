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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為55.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.48元，其中最高估值4.67元，最低估值4.18元，預估目標價為55.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.67(4.67)4.935.355.42
最低值4.18(4.18)4.395.145.42
平均值4.43(4.4)4.725.215.42
中位數4.48(4.36)4.765.175.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值130.85億137.03億139.67億
最低值112.59億123.61億9.99億
平均值125.00億130.54億74.83億
中位數127.65億131.26億74.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.802.863.753.804.21
營業收入85.05億97.06億111.37億106.92億111.31億

詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPLX

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