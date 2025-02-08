鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為55.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.48元，其中最高估值4.67元，最低估值4.18元，預估目標價為55.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.67(4.67)
|4.93
|5.35
|5.42
|最低值
|4.18(4.18)
|4.39
|5.14
|5.42
|平均值
|4.43(4.4)
|4.72
|5.21
|5.42
|中位數
|4.48(4.36)
|4.76
|5.17
|5.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|130.85億
|137.03億
|139.67億
|最低值
|112.59億
|123.61億
|9.99億
|平均值
|125.00億
|130.54億
|74.83億
|中位數
|127.65億
|131.26億
|74.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.80
|2.86
|3.75
|3.80
|4.21
|營業收入
|85.05億
|97.06億
|111.37億
|106.92億
|111.31億
詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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