鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.49元，預估目標價為38.93元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元下修至3.49元，其中最高估值3.87元，最低估值2.5元，預估目標價為38.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.87(4.36)
|4.18
|4.36
|最低值
|2.5(2.67)
|2.73
|3.33
|平均值
|3.44(3.54)
|3.54
|3.85
|中位數
|3.49(3.56)
|3.66
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|146.63億
|154.32億
|最低值
|143.94億
|145.94億
|平均值
|145.36億
|148.59億
|中位數
|145.47億
|147.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.46
|2.56
|1.20
|2.37
|營業收入
|103.75億
|116.89億
|118.26億
|143.06億
|150.40億
詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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