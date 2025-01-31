search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.49元，預估目標價為38.93元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元下修至3.49元，其中最高估值3.87元，最低估值2.5元，預估目標價為38.93元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.87(4.36)4.184.36
最低值2.5(2.67)2.733.33
平均值3.44(3.54)3.543.85
中位數3.49(3.56)3.663.85

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值146.63億154.32億
最低值143.94億145.94億
平均值145.36億148.59億
中位數145.47億147.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.462.561.202.37
營業收入103.75億116.89億118.26億143.06億150.40億

詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRCI

相關行情

台股首頁我要存股
羅傑斯通訊28.63-0.42%

延伸閱讀


Empty