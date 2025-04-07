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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調降至109.5元，幅度約3.52%

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)提出目標價估值：中位數由113.5元下修至109.5元，調降幅度3.52%。其中最高估值128元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予華美銀行集團評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀1位。

華美銀行集團今(7日)收盤價為74.04元。近5日股價下跌3.52%，標普指數下跌9.08%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EWBC市場預估目標價

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