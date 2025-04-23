盤中速報 - 新思科技(SNPS-US)大漲5.22%，報434.99美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 21:48
新思科技(SNPS-US)截至台北時間23日21:33股價上漲21.59美元，報434.99美元，漲幅5.22%，成交量40,680（股），盤中最高價434.99美元、最低價431.39美元。
美股指數盤中表現
新思科技(SNPS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.88%
- 近 1 月：-7.85%
- 近 3 月：-24.11%
- 近 6 月：-17.72%
- 今年以來：-14.83%
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