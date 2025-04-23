鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估下修至2.53元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:16
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.58元下修至2.53元，其中最高估值3.14元，最低估值2.15元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.14(3.14)
|3.45
|3.72
|3.43
|最低值
|2.15(2.33)
|2.08
|2.31
|2.66
|平均值
|2.56(2.62)
|2.84
|3.13
|3.05
|中位數
|2.53(2.58)
|2.83
|3.21
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|224.80億
|237.61億
|248.76億
|245.74億
|最低值
|208.58億
|203.65億
|215.79億
|222.72億
|平均值
|219.75億
|225.42億
|233.48億
|234.23億
|中位數
|220.56億
|227.19億
|235.07億
|234.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.34
|1.63
|1.73
|2.92
|2.83
|營業收入
|144.45億
|152.95億
|202.97億
|230.18億
|229.44億
詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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