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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估下修至2.53元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:16


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.58元下修至2.53元，其中最高估值3.14元，最低估值2.15元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.14(3.14)3.453.723.43
最低值2.15(2.33)2.082.312.66
平均值2.56(2.62)2.843.133.05
中位數2.53(2.58)2.833.213.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值224.80億237.61億248.76億245.74億
最低值208.58億203.65億215.79億222.72億
平均值219.75億225.42億233.48億234.23億
中位數220.56億227.19億235.07億234.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.341.631.732.922.83
營業收入144.45億152.95億202.97億230.18億229.44億

詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHAL

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