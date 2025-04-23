鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓HAL-US的目標價調降至30元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至30元，調降幅度6.25%。其中最高估值38元，最低估值23元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予哈里伯頓評價：積極樂觀23位、保持中立8位、保守悲觀0位。
哈里伯頓今(23日)收盤價為20.7元。近5日股價下跌6.25%，標普指數下跌2.02%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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