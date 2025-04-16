鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓HAL-US的目標價調降至32元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至32元，調降幅度3.03%。其中最高估值38元，最低估值23元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予哈里伯頓評價：積極樂觀23位、保持中立8位、保守悲觀0位。
哈里伯頓今(16日)收盤價為21.455元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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