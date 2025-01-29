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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體MANH-US的目標價調降至283.5元，幅度約7.8%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)提出目標價估值：中位數由307.5元下修至283.5元，調降幅度7.8%。其中最高估值310元，最低估值268元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予曼哈頓軟體評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。

曼哈頓軟體今(29日)收盤價為295.1元。近5日股價上漲7.8%，標普指數上漲0.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MANH市場預估目標價

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